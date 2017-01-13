Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Страна вымирает все быстрее

Страна вымирает все быстрее

К такому выводу пришли чиновники российского Минздрава. В недрах этого ведомства была подготовлена новая версия госпрограммы «Развитие здравоохранения». 

Общественные и социальные новости
Жилье за долги: что на весах правосудия? На катке ВДНХ прошел День Добра Меланья Трамп: первая леди США
В Общественной палате РФ опасаются, что принятие закона об изъятии единственного жилья у должника ударит по социально не... 28 января 2017 года на катке ВДНХ был объявлен Днем добра. «У нас будет первая сексапильная первая леди США!» - сейчас говорят в Америке. ...

19:15 30/01/2017 hits 1828

Жилье за долги: что на весах правосудия?

13:02 30/01/2017 hits 346

На катке ВДНХ прошел День Добра

14:00 28/01/2017 hits 939

Меланья Трамп: первая леди США

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Ольга Ковитиди : «Трамп поучаствует в геополитическом торге» Ольга Ковитиди:
«Трамп поучаствует в геополитическом торге»

Новости экономики и финансов
Молочная сладость - каждому в радость В столице начали тестировать электробус
Ни горький, ни белый, а именно молочный шоколад - самый популярный у российских потребителей. Его выбирают 70% сладкоеже... Новые электробусы, которые уже не первый год обещают горожанам столичные чиновники, наконец появились на улицах Москвы.&...

13:43 30/01/2017 hits 471

Молочная сладость - каждому в радость

12:49 28/01/2017 hits 481

В столице начали тестировать электробус

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Новости политики. События в мире
Фийон против Макрона «Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ Крах проекта «Ледяной червь»
Выборы главы государства во Франции состоятся в мае. Наиболее вероятным победителем до недавних пор считался бывший прем... Инаугурационная речь Дональда Трампа произвела эффект разорвавшейся бомбы. ... Стали известны подробности одного из самых секретных военных проектов США....

12:09 01/02/2017 hits 165

Фийон против Макрона

11:18 25/01/2017 hits 646

«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ

10:57 23/01/2017 hits 1366

Крах проекта «Ледяной червь»

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Новости Москвы и Подмосковья
Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт
Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ... Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл...

03:18 22/01/2017 hits 438

02:46 04/01/2017 hits 1282

03:51 01/01/2017 hits 1568

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Карточный беспредел Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов
Полиция и банковские аналитики предупреждают об ожидающемся в этом году резком росте краж денег с банковских карт.... В суде Приморского края приняли решение по делу, возбужденному в отношении 32-летней жительницы Уссурийска, незаконно за...

00:35 29/01/2017 hits 1135

Карточный беспредел

13:38 28/01/2017 hits 861

Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов

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Интервью
Ольга Погодина: «Я готова к вызову!» Ольга Погодина:
«Я готова к вызову!»
Интервью
Елена Кондулайнен : «Я – мечта любого мужчины!» Елена Кондулайнен:
«Я – мечта любого мужчины!»
Новости науки и техники
Инкубатор для растений Технология редактирования генома лишит мир гениев Опять эта Нибиру!
На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе произвело фурор устройство, предназначенное для выращивания разной съедобно... Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани... Западный мир взбудоражен книгой американца Дэвида Мида под названием «Планета Х: Пришествие-2017». ...

11:26 26/01/2017 hits 558

Инкубатор для растений

11:26 21/01/2017 hits 609

Технология редактирования генома лишит мир гениев

09:01 19/01/2017 hits 5960

Опять эта Нибиру!

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Новости культуры и искусства
«Орел» нашел свой «Рай» На НТВ стартует международный детский вокальный конкурс «Ты супер!»
Да, возможно, в этом году лучше картин и не было. Очень даже может быть. Однако от результатов 15-го «Золотого орл... 11 февраля телеканал НТВ запускает новый музыкальный проект «Ты супер!», который даст шанс талантливым детям...

15:46 01/02/2017 hits 82

«Орел» нашел свой «Рай»

15:19 01/02/2017 hits 135

На НТВ стартует международный детский вокальный конкурс «Ты супер!»

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Чумаков борется с бессонницей Интарс Бусулис: «Для знакомства с Ваенгой надел красные джинсы»
Певец Алексей Чумаков постигает уже третью профессию. Не так давно он освоил роль телеведущего, а теперь просит называть... «Голос», «Точь-в-точь», новогодние «огоньки»... - главный латыш российской эстрады с...

12:38 31/01/2017 hits 346

Чумаков борется с бессонницей

14:35 29/01/2017 hits 626

Интарс Бусулис: «Для знакомства с Ваенгой надел красные джинсы»

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Новости спорта. За кулисами спорта
Западные СМИ подсели на допинг НХЛ не отпустит Овечкина на Олимпиаду?
Хакеры из группы Fancy Bears отправили в немецкий журнал «Шпигель» всю добытую ими информацию о работе антид... Национальная хоккейная лига до сих пор не дала ответ, отпустит ли она своих игроков на Олимпиаду в Южную Корею. То есть ...

17:08 27/01/2017 hits 530

Западные СМИ подсели на допинг

16:58 23/01/2017 hits 454

НХЛ не отпустит Овечкина на Олимпиаду?

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Ученые разработали новый способ лечения зубов без пломб Сигарета - враг мозга Дистония - бич стариков и детей
Ученым из Великобритании удалось совершить невероятный прорыв в области стоматологии. Специалисты изобрели уникальный сп... Недавнее исследование, проведенное по заказу британского правительства, показало, что даже у умеренных курильщиков, кото... Скачки давления, бессонница, депрессия, мигрень, панические атаки... Узнаете себя? Значит, и вы пополнили ряды жертв сам...

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Голубиная вечность Предсказание. 2017 год: время малых шагов Обыкновенное чудо
Голубеводство было особенно развито в советское время. Многочисленные послевоенные голубятни во дворах городов символизи... 28 января наступает год Петуха! «Мир Новостей» собрал чудесные истории, когда обычные люди пришли на помощь другим, сделали их жизнь счастли...

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Актуальные новости России и мира на одном сайте

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