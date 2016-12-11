Актуальные новости России и мира на одном сайте

Новости – это то, что интересует каждого из нас. Даже тот, кто равнодушен к интернету, хотя бы раз в день обязательно посещает новостные ресурсы в поисках важной и актуальной информации. И наша задача – помочь вам в этом стремлении.

Наш портал – это самые свежие и достоверные новости России и мира сегодня, а так же аналитика и прогнозы от известных общественных деятелей и авторитетных экспертов и специалистов. Мы стараемся не просто обеспечить посетителей актуальной информацией, которую получаем напрямую из первых рук или доверенных источников. Аналитические статьи и дополнительные материалы помогут разобраться в хитросплетениях современной политики, узнать противоположные точки зрения на события, распутать самые сложные клубки мировых противоречий и расставить точки над i.

Портал состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен определенной тематике. В них вы найдете не только зарубежные и российские новости, но так же известия регионального характера, например, московские новости. Благодаря такой структуре и удобной системе поиска необходимую информацию можно найти гораздо проще и быстрее.

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