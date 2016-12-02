Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Вот и клюнул, огненный петух!

Вот и клюнул, огненный петух!

Все мы звери, все мы люди, все желаем знать, что будет…

Общественные и социальные новости
Богатые богатеют, бедные беднеют Москва шикует Дочь теннисиста Кафельникова требует любви
О социально-экономических итогах года и влиянии их на дальнейшее развитие страны в беседе с корреспондентом «Мира ... Столичное правительство выделило на украшение улиц к Новому году и Рождеству почти 3 миллиарда рублей. Многие жители гор... 18-летняя девушка, мечтающая стать звездой, неожиданно для себя снискала всероссийскую славу. Вот только слава эта с душ...

12:43 30/12/2016 hits 889

Богатые богатеют, бедные беднеют

12:00 29/12/2016 hits 896

Москва шикует

11:09 29/12/2016 hits 591

Дочь теннисиста Кафельникова требует любви

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Мнение
Наталья Поклонская: «Необходимо сделать все возможное, чтобы скифское золото вернулось в Крым» Наталья Поклонская:
«Необходимо сделать все возможное, чтобы скифское золото вернулось в Крым»
Мнение
Султан Хамзаев : «Проверки алкогольной продукции должны иметь системный характер» Султан Хамзаев:
«Проверки алкогольной продукции должны иметь системный характер»

Новости экономики и финансов
Дом Уолта Диснея пускают с молотка Обман не стоит денег
В штате Калифорния хозяева особняка, в котором жил один из самых знаменитых мультипликаторов, решили избавиться от него ... Германский производитель «мерседесов» уличен в обмане потребителей. ...

15:37 31/12/2016 hits 127

Дом Уолта Диснея пускают с молотка

10:14 30/12/2016 hits 295

Обман не стоит денег

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Новости политики. События в мире
МИД России вновь останавливает наступление сирийской армии Надо договариваться! Неаполю грозит извержение вулкана
После провала переговорного марафона с Госсекретарем США Джоном Керри российское внешнеполитические ведомство втянулось ... В уходящем году произошло ухудшение российско-белорусских отношений. ... Итальянские вулканологи бьют тревогу - пробуждается грандиозный вулкан Кампи Флегрей, угрожающий жителям Неаполя....

08:38 30/12/2016 hits 310

МИД России вновь останавливает наступление сирийской армии

09:17 29/12/2016 hits 836

Надо договариваться!

15:06 28/12/2016 hits 589

Неаполю грозит извержение вулкана

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Новости Москвы и Подмосковья
В Москве подорожал общественный транспорт В столице запустят интерактивную карту продажи нелегального алкоголя В Москве ограничили продажу валокордина и корвалола
С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл... В Подмосковье и Москве планируют запустить онлайн-систему, с помощью которой можно будет отслеживать точки продаж конт... «По два флакона на брата» продают в столичных аптеках любые спиртосодержащие настойки и лекарства. ...

03:51 01/01/2017 hits 73

05:13 26/12/2016 hits 503

03:17 24/12/2016 hits 767

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Черное утро над Черным морем Криминальные курьезы: Тупой, еще тупее
Спустя несколько дней после катастрофы самолета Ту-154 в Сочи, жертвами которой стали 92 человека, специалисты продолжаю... Одна из народных премий Рунета называется «Самому тупому преступнику». В годы кризиса претендентов на нее вс...

00:41 28/12/2016 hits 1143

Черное утро над Черным морем

12:08 23/12/2016 hits 2615

Криминальные курьезы: Тупой, еще тупее

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Интервью
Светлана Ходченкова: «Не верю в приметы и суеверия» Светлана Ходченкова:
«Не верю в приметы и суеверия»
Интервью
Евгений Гришковец : «Стараюсь любить родину. Но это непросто...» Евгений Гришковец:
«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
Новости науки и техники
Таинственная планета Нибиру движется к Земле В Пакистане создан крупнейший в мире парк солнечной энергии Планета Х угрожает человечеству
Нибиру движется к Земле и в скором времени может уничтожить человеческую цивилизацию, утверждают ученые.... В Пакистане в рамках программы по созданию источников возобновляемой энергии появился крупнейший на планете парк солнечн... Ученые сделали шокирующее открытие. Они обнаружили таинственную планету Х, которая может стать причиной гибели человечес...

14:06 30/12/2016 hits 2049

Таинственная планета Нибиру движется к Земле

11:57 27/12/2016 hits 533

В Пакистане создан крупнейший в мире парк солнечной энергии

10:00 24/12/2016 hits 1427

Планета Х угрожает человечеству

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Новости культуры и искусства
Что смотреть в новогодние каникулы Съели Кука
Новогоднюю эфирную сетку многие телеканалы скрывают до последнего. ... Российский путешественник Дмитрий Шпаро реабилитировал американского коллегу....

13:23 31/12/2016 hits 205

Что смотреть в новогодние каникулы

03:26 31/12/2016 hits 178

Съели Кука

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Звезды про свой самый яркий Новый год Вера Брежнева: «В Новый год не работаю - оливье надо делать!»
Новогодняя байка - особый жанр устного творчества. С легкостью и изяществом выдать ее на-гора может далеко не каждый.&nb... Вера Брежнева - одна из самых ярких женщин на нашей эстраде. Нам удалось встретиться с артисткой на съемках одной из нов...

12:30 31/12/2016 hits 229

Звезды про свой самый яркий Новый год

10:52 30/12/2016 hits 760

Вера Брежнева: «В Новый год не работаю - оливье надо делать!»

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Новости спорта. За кулисами спорта
Канделаки отфутболили? Кубок Первого - на вторых ролях
Ходят упорные слухи о том, что Тину Канделаки увольняют с поста гендиректора телеканала «Матч ТВ». Мол, с но... Неслыханное происшествие! Прямо в разгар Кубка Первого канала по хоккею главный телеканал страны выкинул из эфира народн...

12:55 31/12/2016 hits 207

Канделаки отфутболили?

08:45 25/12/2016 hits 505

Кубок Первого - на вторых ролях

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Вино с водою чередуя... Новогодние подарки – для здоровья любимых Боязнь стоматолога: что делать?
Почему вино, особенно красное, иногда вызывает необъяснимую головную боль? Оказывается, дело не в добавляемых в него кон... Здоровья, здоровья и еще раз здоровья желаем мы прежде всего, поздравляя друг друга с праздниками. Действительно, что мо... Страх стоматологического лечения встречается часто, особенно в нашей стране, куда принципы безопасного и безболезненного...

11:45 26/12/2016 hits 1920

Вино с водою чередуя...

17:39 25/12/2016 hits 570

Новогодние подарки – для здоровья любимых

19:38 23/12/2016 hits 702

Боязнь стоматолога: что делать?

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Это интересно
Пять веков под елочкой Притяжения больше нет Летающие Тарелкины
Впервые рождественскую ель нарядили в 1521 году во французском городке Селеста. Хотя традицию украшать деревья заложили ... Я, как и Валерий Меладзе, теперь точно знаю: притяжения больше нет. Во всяком случае, в аэротрубе комплекса Freezone (&l... До революции в декабре наша страна отмечала своих лучших сынов - георгиевских кавалеров, сейчас - Героев России. ...

13:59 31/12/2016 hits 139

Пять веков под елочкой

11:57 27/12/2016 hits 413

Притяжения больше нет

12:30 25/12/2016 hits 511

Летающие Тарелкины

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