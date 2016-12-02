Актуальные новости России и мира на одном сайте

Все мы звери, все мы люди, все желаем знать, что будет…
|Богатые богатеют, бедные беднеют
|Москва шикует
|Дочь теннисиста Кафельникова требует любви
|О социально-экономических итогах года и влиянии их на дальнейшее развитие страны в беседе с корреспондентом «Мира ...
|Столичное правительство выделило на украшение улиц к Новому году и Рождеству почти 3 миллиарда рублей. Многие жители гор...
|18-летняя девушка, мечтающая стать звездой, неожиданно для себя снискала всероссийскую славу. Вот только слава эта с душ...
|
12:43 30/12/2016 889
|
12:00 29/12/2016 896
|
11:09 29/12/2016 591
|Дом Уолта Диснея пускают с молотка
|Обман не стоит денег
|В штате Калифорния хозяева особняка, в котором жил один из самых знаменитых мультипликаторов, решили избавиться от него ...
|Германский производитель «мерседесов» уличен в обмане потребителей. ...
|
15:37 31/12/2016 127
|
10:14 30/12/2016 295
|МИД России вновь останавливает наступление сирийской армии
|Надо договариваться!
|Неаполю грозит извержение вулкана
|После провала переговорного марафона с Госсекретарем США Джоном Керри российское внешнеполитические ведомство втянулось ...
|В уходящем году произошло ухудшение российско-белорусских отношений. ...
|Итальянские вулканологи бьют тревогу - пробуждается грандиозный вулкан Кампи Флегрей, угрожающий жителям Неаполя....
|
08:38 30/12/2016 310
|
09:17 29/12/2016 836
|
15:06 28/12/2016 589
|В Москве подорожал общественный транспорт
|В столице запустят интерактивную карту продажи нелегального алкоголя
|В Москве ограничили продажу валокордина и корвалола
|С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл...
|В Подмосковье и Москве планируют запустить онлайн-систему, с помощью которой можно будет отслеживать точки продаж конт...
|«По два флакона на брата» продают в столичных аптеках любые спиртосодержащие настойки и лекарства. ...
|
03:51 01/01/2017 73
|
05:13 26/12/2016 503
|
03:17 24/12/2016 767
|Черное утро над Черным морем
|Криминальные курьезы: Тупой, еще тупее
|Спустя несколько дней после катастрофы самолета Ту-154 в Сочи, жертвами которой стали 92 человека, специалисты продолжаю...
|Одна из народных премий Рунета называется «Самому тупому преступнику». В годы кризиса претендентов на нее вс...
|
00:41 28/12/2016 1143
|
12:08 23/12/2016 2615
|Таинственная планета Нибиру движется к Земле
|В Пакистане создан крупнейший в мире парк солнечной энергии
|Планета Х угрожает человечеству
|Нибиру движется к Земле и в скором времени может уничтожить человеческую цивилизацию, утверждают ученые....
|В Пакистане в рамках программы по созданию источников возобновляемой энергии появился крупнейший на планете парк солнечн...
|Ученые сделали шокирующее открытие. Они обнаружили таинственную планету Х, которая может стать причиной гибели человечес...
|
14:06 30/12/2016 2049
|
11:57 27/12/2016 533
|
10:00 24/12/2016 1427
|Что смотреть в новогодние каникулы
|Съели Кука
|Новогоднюю эфирную сетку многие телеканалы скрывают до последнего. ...
|Российский путешественник Дмитрий Шпаро реабилитировал американского коллегу....
|
13:23 31/12/2016 205
|
03:26 31/12/2016 178
|Звезды про свой самый яркий Новый год
|Вера Брежнева: «В Новый год не работаю - оливье надо делать!»
|Новогодняя байка - особый жанр устного творчества. С легкостью и изяществом выдать ее на-гора может далеко не каждый.&nb...
|Вера Брежнева - одна из самых ярких женщин на нашей эстраде. Нам удалось встретиться с артисткой на съемках одной из нов...
|
12:30 31/12/2016 229
|
10:52 30/12/2016 760
|Канделаки отфутболили?
|Кубок Первого - на вторых ролях
|Ходят упорные слухи о том, что Тину Канделаки увольняют с поста гендиректора телеканала «Матч ТВ». Мол, с но...
|Неслыханное происшествие! Прямо в разгар Кубка Первого канала по хоккею главный телеканал страны выкинул из эфира народн...
|
12:55 31/12/2016 207
|
08:45 25/12/2016 505
|Вино с водою чередуя...
|Новогодние подарки – для здоровья любимых
|Боязнь стоматолога: что делать?
|Почему вино, особенно красное, иногда вызывает необъяснимую головную боль? Оказывается, дело не в добавляемых в него кон...
|Здоровья, здоровья и еще раз здоровья желаем мы прежде всего, поздравляя друг друга с праздниками. Действительно, что мо...
|Страх стоматологического лечения встречается часто, особенно в нашей стране, куда принципы безопасного и безболезненного...
|
11:45 26/12/2016 1920
|
17:39 25/12/2016 570
|
19:38 23/12/2016 702
|Пять веков под елочкой
|Притяжения больше нет
|Летающие Тарелкины
|Впервые рождественскую ель нарядили в 1521 году во французском городке Селеста. Хотя традицию украшать деревья заложили ...
|Я, как и Валерий Меладзе, теперь точно знаю: притяжения больше нет. Во всяком случае, в аэротрубе комплекса Freezone (&l...
|До революции в декабре наша страна отмечала своих лучших сынов - георгиевских кавалеров, сейчас - Героев России. ...
|
13:59 31/12/2016 139
|
11:57 27/12/2016 413
|
12:30 25/12/2016 511
Актуальные новости России и мира на одном сайте
Новости – это то, что интересует каждого из нас. Даже тот, кто равнодушен к интернету, хотя бы раз в день обязательно посещает новостные ресурсы в поисках важной и актуальной информации. И наша задача – помочь вам в этом стремлении.
Наш портал – это самые свежие и достоверные новости России и мира сегодня, а так же аналитика и прогнозы от известных общественных деятелей и авторитетных экспертов и специалистов. Мы стараемся не просто обеспечить посетителей актуальной информацией, которую получаем напрямую из первых рук или доверенных источников. Аналитические статьи и дополнительные материалы помогут разобраться в хитросплетениях современной политики, узнать противоположные точки зрения на события, распутать самые сложные клубки мировых противоречий и расставить точки над i.
Портал состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен определенной тематике. В них вы найдете не только зарубежные и российские новости, но так же известия регионального характера, например, московские новости. Благодаря такой структуре и удобной системе поиска необходимую информацию можно найти гораздо проще и быстрее.
С нашей помощью вы всегда будете держать руку на пульсе планеты.