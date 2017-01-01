Актуальные новости России и мира на одном сайте

Мошенники легко отберут у вас квартиру
Государство со 2 января значительно упростило регистрацию права собственности на недвижимость. Теперь квартира любого москвича может невзначай оказаться собственностью парня с Кавказа.
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