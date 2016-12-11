Актуальные новости России и мира на одном сайте

Сегодня 09 января 2017 г., понедельник, 22:53USD 59.89 -0.7608EUR 63.11 -0.6986

Главная тема

Российские военные просят защиты в Европейском суде

Российские военные просят защиты в Европейском суде

Сорок шесть офицеров ждут решения Европейского суда по правам человека - Минобороны отказало им в положенных по закону квартирах, сославшись на то, что «денег нет».

Общественные и социальные новости
Глава Татарстана критикует федеральное начальство Детей-инвалидов вылечат на 807 рублей Любителям шиковать за госсчет пора дать по рукам
Критика прозвучала на заседании Госсовета (парламента) республики из уст ее президента.... На 2017 год на каждого ребенка-инвалида предусмотрено в месяц 807 рублей 20 копеек - в эту сумму должны войти лекарства,... В прошлом году расточительство нашего чиновничества, привыкшего к красивой жизни за счет государства, продолжало истощат...

00:32 06/01/2017 hits 1018

Глава Татарстана критикует федеральное начальство

00:30 06/01/2017 hits 1857

Детей-инвалидов вылечат на 807 рублей

00:33 05/01/2017 hits 3025

Любителям шиковать за госсчет пора дать по рукам

Все материалы рубрики →

Мнение
Наталья Поклонская: «Необходимо сделать все возможное, чтобы скифское золото вернулось в Крым» Наталья Поклонская:
«Необходимо сделать все возможное, чтобы скифское золото вернулось в Крым»
Мнение
Султан Хамзаев : «Проверки алкогольной продукции должны иметь системный характер» Султан Хамзаев:
«Проверки алкогольной продукции должны иметь системный характер»

Новости экономики и финансов
Названа самая популярная иномарка на вторичном авторынке РФ Подмосковное ЖКХ проиграло январским морозам
По итогам прошлого года на вторичном авторынке России самым популярным автомобилем стал Ford Focus. ... Рождественские морозы испытали подмосковных коммунальщиков. Сразу несколько коммунальных аварий, спровоцированных пониже...

16:07 09/01/2017 hits 298

Названа самая популярная иномарка на вторичном авторынке РФ

06:31 09/01/2017 hits 41

Подмосковное ЖКХ проиграло январским морозам

Все материалы рубрики →

Новости политики. События в мире
Не спешите выбрасывать старые игрушки Загадочные звуки не дают покоя инуитам Париж заполнили крысы
Избавляясь от ненужного хлама, сделайте исключение для заброшенных игрушек, ведь они могут стоить целое состояние.... Аборигены Северной Канады инуиты никак не могут понять природу свистящих звуков, исходящих из морских глубин. ... В Париже фиксируется резкий рост крысиного поголовья. Оно превысило ныне 4 миллиона, властям пришлось создавать специаль...

10:48 07/01/2017 hits 869

Не спешите выбрасывать старые игрушки

09:41 04/01/2017 hits 772

Загадочные звуки не дают покоя инуитам

11:11 02/01/2017 hits 2032

Париж заполнили крысы

Все материалы рубрики →

Новости Москвы и Подмосковья
В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт В столице запустят интерактивную карту продажи нелегального алкоголя
Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл... В Подмосковье и Москве планируют запустить онлайн-систему, с помощью которой можно будет отслеживать точки продаж конт...

02:46 04/01/2017 hits 657

03:51 01/01/2017 hits 991

05:13 26/12/2016 hits 641

Все материалы рубрики →

Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Адвокату Сергею Жорину угрожают физической расправой Отчим чуть не убил сына за съеденное рождественское угощение
Звездному адвокату Сергею Жорину к подобным угрозам не привыкать. ... Супружескую пару, проживающую в столице Бельгии, арестовали за издевательства над своими малолетними детьми....

11:53 08/01/2017 hits 2997

Адвокату Сергею Жорину угрожают физической расправой

07:14 04/01/2017 hits 682

Отчим чуть не убил сына за съеденное рождественское угощение

Все материалы рубрики →

Интервью
Светлана Ходченкова: «Не верю в приметы и суеверия» Светлана Ходченкова:
«Не верю в приметы и суеверия»
Интервью
Елена Кондулайнен : «Я – мечта любого мужчины!» Елена Кондулайнен:
«Я – мечта любого мужчины!»
Новости науки и техники
Бессмертная флэшка Новый небесный гигант Китайцы и американцы покусились на закон Ньютона
Английские ученые заявили в прошлом году, что придумали вечный носитель информации.... Открытие американцами девятой планеты Солнечной системы заняло одно из первых мест в списке самых значимых научных событ... Китайские ученые заявили о создании работающего прототипа инерционного космического движителя. До этого момента считалос...

10:38 09/01/2017 hits 168

Бессмертная флэшка

11:32 07/01/2017 hits 1148

Новый небесный гигант

12:05 05/01/2017 hits 776

Китайцы и американцы покусились на закон Ньютона

Все материалы рубрики →

Новости культуры и искусства
Ирина Алферова провела новогоднюю ночь... с незнакомцем День сурка - 2017!
Ровно пять лет назад, в канун старого нового года, в московском театре «Школа современной пьесы» прошла прем... В Новый год все по-новому!.. Нет, это не про нас. И новогодняя сетка ТВ только лишний раз убедительно доказала мне это.&...

01:06 09/01/2017 hits 731

Ирина Алферова провела новогоднюю ночь... с незнакомцем

14:04 07/01/2017 hits 306

День сурка - 2017!

Все материалы рубрики →

Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Сергей Шнуров: «Меня любят и олигархи, и быдло!» Дочь Льва Дурова: «Он все в своей жизни делал наотмашь!»
В телепередаче «Про любовь» он белый и пушистый. Но, конечно, славу снискал себе не этим. Хулиган и матерщин... Более двухсот фильмов за плечами. И, конечно, многие из них сейчас, в дни новогодних праздников, снова покажут. И не буд...

11:54 08/01/2017 hits 1887

Сергей Шнуров: «Меня любят и олигархи, и быдло!»

14:13 06/01/2017 hits 537

Дочь Льва Дурова: «Он все в своей жизни делал наотмашь!»

Все материалы рубрики →

Новости спорта. За кулисами спорта
Месси и Суарес удивили японских фанатов video У России отбирают олимпийскую победу?
Нападающие каталонского футбольного клуба «Барселона», аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес проде... На привычное разгильдяйство и алчность некоторых российских спортивных начальников и тренеров накладывается развернутая ...

17:33 08/01/2017 hits 226

Месси и Суарес удивили японских фанатов

00:52 03/01/2017 hits 2008

У России отбирают олимпийскую победу?

Все материалы рубрики →

Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Лечение – СВЕТ Хотите меньше выпивать - общайтесь с оптимистами Отечественное здравоохранение снова оказалось в аутсайдерах
Связь между дефицитом дневного света и развитием осенне-зимней депрессии давно не вызывает сомнений у врачей. А недавно ... Многие в преддверии новогодних праздников и бурных застолий испытали чувство тревоги, не доверяя своей способности сопро... Аналитики международной аналитической компании The Economist Intelligence Unit (EIU) выяснили, что российской медицине в...

14:43 09/01/2017 hits 106

Лечение – СВЕТ

10:29 05/01/2017 hits 458

Хотите меньше выпивать - общайтесь с оптимистами

14:45 03/01/2017 hits 1166

Отечественное здравоохранение снова оказалось в аутсайдерах

Все материалы рубрики →

Это интересно
На честном слове и на одном крыле Старушка-путешественница Русская тройка для политбюро
Катастрофа Ту-154 возле Сочи на время заставила забыть тезис о том, что авиация считается самым безопасным в мире видом ... Елена Михайловна Ерхова, 89-летняя жительница Красноярска, ухитрилась на свою пенсию объехать весь мир! А вы говорите - ... В новогодние праздники на Московском ипподроме состоится главное событие сезона – розыгрыш Большого приза, забег л...

11:47 08/01/2017 hits 3065

На честном слове и на одном крыле

12:19 07/01/2017 hits 1346

Старушка-путешественница

12:51 06/01/2017 hits 493

Русская тройка для политбюро

Все материалы рубрики →

Актуальные новости России и мира на одном сайте

Новости – это то, что интересует каждого из нас. Даже тот, кто равнодушен к интернету, хотя бы раз в день обязательно посещает новостные ресурсы в поисках важной и актуальной информации. И наша задача – помочь вам в этом стремлении.

Наш портал – это самые свежие и достоверные новости России и мира сегодня, а так же аналитика и прогнозы от известных общественных деятелей и авторитетных экспертов и специалистов. Мы стараемся не просто обеспечить посетителей актуальной информацией, которую получаем напрямую из первых рук или доверенных источников. Аналитические статьи и дополнительные материалы помогут разобраться в хитросплетениях современной политики, узнать противоположные точки зрения на события, распутать самые сложные клубки мировых противоречий и расставить точки над i.

Портал состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен определенной тематике. В них вы найдете не только зарубежные и российские новости, но так же известия регионального характера, например, московские новости. Благодаря такой структуре и удобной системе поиска необходимую информацию можно найти гораздо проще и быстрее.

С нашей помощью вы всегда будете держать руку на пульсе планеты.