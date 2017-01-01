Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Мошенники легко отберут у вас квартиру

Мошенники легко отберут у вас квартиру

Государство со 2 января значительно упростило регистрацию права собственности на недвижимость. Теперь квартира любого москвича может невзначай оказаться собственностью парня с Кавказа.

Общественные и социальные новости
Должники переедут в «скворечники» Москвичи предпочли каток, а не музеи Александр Рукавишников: «Мне пришлось послать Ростроповича…»
Едва отгремели новогодние и рождественские праздники, как чиновники Министерства юстиции стали думать, какими же новыми ... Во время новогодних каникул столичные власти предложили москвичам более чем обширную программу отдыха. Журналисты «... Никулин на Цветном, Высоцкий на Ваганьковском, Достоевский на Воздвиженке, Шолохов на Гоголевском, Александр II у храма ...

16:09 15/01/2017 hits 1634

Должники переедут в «скворечники»

12:02 15/01/2017 hits 244

Москвичи предпочли каток, а не музеи

11:50 13/01/2017 hits 681

Александр Рукавишников: «Мне пришлось послать Ростроповича…»

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Леонид Слуцкий : «Неверно обвинять Россию во всем негативе, происходящем в мире» Леонид Слуцкий:
«Неверно обвинять Россию во всем негативе, происходящем в мире»

Новости экономики и финансов
Дома отключат от газа? Названа самая популярная иномарка на вторичном авторынке РФ
Очередной инцидент со взрывом бытового газа пополнил список прошлогодних трагедий. В среду днем рвануло в многоэтаж... По итогам прошлого года на вторичном авторынке России самым популярным автомобилем стал Ford Focus. ...

00:41 12/01/2017 hits 1539

Дома отключат от газа?

16:07 09/01/2017 hits 854

Названа самая популярная иномарка на вторичном авторынке РФ

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Новости политики. События в мире
Антироссийская киберпаранойя расширяет границы Обама делает то, что не нужно делать Трампу Израиль вступает в войну с Сирией
В Старом свете, вслед за Америкой, все чаще раздаются голоса о российской киберугрозе. Все это происходит на волне предв... Последние заявления уходящего президента США Обамы и его решение о продлении санкций против России вызвало неоднозначную... Израиль нанес сокрушительный ракетный удар по главному военному аэродрому Сирии, где базируются элитные силы республикан...

13:10 16/01/2017 hits 87

Антироссийская киберпаранойя расширяет границы

11:17 16/01/2017 hits 121

Обама делает то, что не нужно делать Трампу

11:15 13/01/2017 hits 10046

Израиль вступает в войну с Сирией

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Новости Москвы и Подмосковья
В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт В столице запустят интерактивную карту продажи нелегального алкоголя
Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл... В Подмосковье и Москве планируют запустить онлайн-систему, с помощью которой можно будет отслеживать точки продаж конт...

02:46 04/01/2017 hits 877

03:51 01/01/2017 hits 1201

05:13 26/12/2016 hits 760

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Суд определил Мару Багдасарян в «пит-стоп» на 15 суток Страшная смерть малышей в Ставрополье
Шутить с правоохранительными органами, в том числе с ГИБДД - себе дороже, не только для рядовых граждан, но даже для гла... Следственные органы Ставропольского края расследуют гибель двух маленьких мальчиков, обожженные тела которых найдены в п...

23:41 12/01/2017 hits 1101

Суд определил Мару Багдасарян в «пит-стоп» на 15 суток

15:52 11/01/2017 hits 972

Страшная смерть малышей в Ставрополье

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Интервью
Ольга Погодина: «Я готова к вызову!» Ольга Погодина:
«Я готова к вызову!»
Интервью
Евгений Гришковец : «Стараюсь любить родину. Но это непросто...» Евгений Гришковец:
«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
Новости науки и техники
Московия – в таблице Менделеева Бессмертная флэшка Новый небесный гигант
В 2016 году Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) присвоил названия четырем элементам таблицы Менд... Английские ученые заявили в прошлом году, что придумали вечный носитель информации.... Открытие американцами девятой планеты Солнечной системы заняло одно из первых мест в списке самых значимых научных событ...

13:42 10/01/2017 hits 476

Московия – в таблице Менделеева

10:38 09/01/2017 hits 781

Бессмертная флэшка

11:32 07/01/2017 hits 2063

Новый небесный гигант

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Новости культуры и искусства
Сериалы-2017: Паулина и «хождение по мукам» Опять заливная рыба!
Что год сериальный нам готовит, чем порадуют каналы в наступившем году? В целом телеменю разнообразием не отличается. То... Повторение, конечно, - мать учения, и когда-то в школе мы стишки так и заучивали, гоняя их по кругу. Но со старыми совет...

09:36 15/01/2017 hits 285

Сериалы-2017: Паулина и «хождение по мукам»

11:10 14/01/2017 hits 316

Опять заливная рыба!

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Похудевшую Картункову обливают помоями Сергей Чирков: «Я не Шарапов, я другой»
Ольга Картункова, похудевшая в прошлом году аж на 70 кило, рассказала о своих новых проблемах. Сейчас актриса и кавээнщи... В сериале «Шелест» он сыграл новичка-оперативника. И его героя тут же окрестили новым Володей Шараповым....

15:19 16/01/2017 hits 173

Похудевшую Картункову обливают помоями

14:07 15/01/2017 hits 465

Сергей Чирков: «Я не Шарапов, я другой»

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Новости спорта. За кулисами спорта
Быстрый Устюгов потряс всех Приветственный нокаут video
Сергей Устюгов потряс всех, победив на престижном многодневном турнире по лыжам «Тур де Ски». И это в те дни... На турнире WBK 22, который проходил в Китае, боец смешанных боевых искусств из Дагестана Ибрагим Халилов нокаутировал со...

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Быстрый Устюгов потряс всех

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Приветственный нокаут

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
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Мы уже привыкли к новым кашам, которые быстро готовятся, а многие из них даже и варить не надо - достаточно залить кипят... Связь между дефицитом дневного света и развитием осенне-зимней депрессии давно не вызывает сомнений у врачей. А недавно ... Многие в преддверии новогодних праздников и бурных застолий испытали чувство тревоги, не доверяя своей способности сопро...

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С наступлением года Петуха по китайскому календарю мы только и гадаем о том, что же принесет нам эта птица. ... События 2017 года будут окрашены Юпитером и Ураном, предрекает британский астролог Оскар Кейнер в прогнозе, публикуемом ... Катастрофа Ту-154 возле Сочи на время заставила забыть тезис о том, что авиация считается самым безопасным в мире видом ...

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Актуальные новости России и мира на одном сайте

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