Актуальные новости России и мира на одном сайте

Москвичам грозит новое благоустройство города
Столичное правительство объявило о новой реконструкции центральных улиц Москвы - тех самых, что уже пережили благоустройство в прошлом году.
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