Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Москвичам грозит новое благоустройство города

Москвичам грозит новое благоустройство города

Столичное правительство объявило о новой реконструкции центральных улиц Москвы - тех самых, что уже пережили благоустройство в прошлом году. 

Общественные и социальные новости
Меланья Трамп: первая леди США Российские граждане могут быть депортированы из России? Школьники России много курят, зато мало пьют
«У нас будет первая сексапильная первая леди США!» - сейчас говорят в Америке. ... Органы внутренних дел, занимающиеся проблемами миграции, продолжают изъятие у бывших советских граждан паспортов, призна... На днях было опубликовано исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» при участии...

14:00 28/01/2017 hits 490

Меланья Трамп: первая леди США

01:53 27/01/2017 hits 10585

Российские граждане могут быть депортированы из России?

00:21 27/01/2017 hits 665

Школьники России много курят, зато мало пьют

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Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
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«Трамп поучаствует в геополитическом торге»

Новости экономики и финансов
В столице начали тестировать электробус Курс рубля расти не будет
Новые электробусы, которые уже не первый год обещают горожанам столичные чиновники, наконец появились на улицах Москвы.&... Падение цен на практически все экспортируемые Россией товары резко уменьшило валютные доходы нашей экономики. ...

12:49 28/01/2017 hits 236

В столице начали тестировать электробус

10:14 26/01/2017 hits 1368

Курс рубля расти не будет

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Новости политики. События в мире
«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ Крах проекта «Ледяной червь» Сирийская армия не может пробиться к Пальмире
Инаугурационная речь Дональда Трампа произвела эффект разорвавшейся бомбы. ... Стали известны подробности одного из самых секретных военных проектов США.... Сирийская армия продолжает тяжелые бои с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ), которое пере...

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«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ

10:57 23/01/2017 hits 1056

Крах проекта «Ледяной червь»

09:01 21/01/2017 hits 4599

Сирийская армия не может пробиться к Пальмире

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Новости Москвы и Подмосковья
Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт
Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ... Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл...

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов Жительница Омска печатала деньги на принтере
В суде Приморского края приняли решение по делу, возбужденному в отношении 32-летней жительницы Уссурийска, незаконно за... Сотрудники правоохранительных органов города Омска возбудили уголовное производство в отношении местной жительницы, обви...

13:38 28/01/2017 hits 365

Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов

22:13 20/01/2017 hits 1434

Жительница Омска печатала деньги на принтере

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Интервью
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«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
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Инкубатор для растений Технология редактирования генома лишит мир гениев Опять эта Нибиру!
На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе произвело фурор устройство, предназначенное для выращивания разной съедобно... Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани... Западный мир взбудоражен книгой американца Дэвида Мида под названием «Планета Х: Пришествие-2017». ...

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Опять эта Нибиру!

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Новости культуры и искусства
«Молчание» Скорсезе вызвало у артистов реакцию «Огни большой деревни» зажгли Москву
В Москве, в «Гоголь-центре» в рамках программы «Гоголь-кино» состоялся первый в России показ нов... В кинотеатре «Октябрь 11» прошла премьера полнометражной дебютной картины режиссера Ильи Учителя «Огни...

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«Огни большой деревни» зажгли Москву

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Интарс Бусулис: «Для знакомства с Ваенгой надел красные джинсы» Роза Сябитова: «В любовниках Гузеевой я давно запуталась»
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Новости спорта. За кулисами спорта
Западные СМИ подсели на допинг НХЛ не отпустит Овечкина на Олимпиаду?
Хакеры из группы Fancy Bears отправили в немецкий журнал «Шпигель» всю добытую ими информацию о работе антид... Национальная хоккейная лига до сих пор не дала ответ, отпустит ли она своих игроков на Олимпиаду в Южную Корею. То есть ...

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Сигарета - враг мозга Дистония - бич стариков и детей Три мифа о правильном питании
Недавнее исследование, проведенное по заказу британского правительства, показало, что даже у умеренных курильщиков, кото... Скачки давления, бессонница, депрессия, мигрень, панические атаки... Узнаете себя? Значит, и вы пополнили ряды жертв сам... После новогодних застолий мечта о похудении для многих становится навязчивой идеей. ...

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