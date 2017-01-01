Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Страна миллионеров и нищих

Страна миллионеров и нищих

Ведущие мировые аналитические центры называют Россию страной с самым сильным социальным неравенством. Практически всем национальным богатством владеет 1% населения.

Общественные и социальные новости
Москва проиграла непогоде video Вред от запретов Зигзаги крымского полуострова
Резкое похолодание и обильные осадки в который уж раз стали причиной резкого обострения ситуации на автомагистралях стол... Минздрав России предложил ограничить время показа на ТВ рекламы колбасы и прочих продуктов, которые чиновники от здравоо... ...Проведя две недели в новогоднем Крыму, я могу теперь называть себя «крымоведом», не только из-за этих дву...

21:43 25/01/2017 hits 208

Москва проиграла непогоде

08:54 25/01/2017 hits 362

Вред от запретов

00:16 24/01/2017 hits 6871

Зигзаги крымского полуострова

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Ольга Ковитиди : «Трамп поучаствует в геополитическом торге» Ольга Ковитиди:
«Трамп поучаствует в геополитическом торге»

Новости экономики и финансов
Курс рубля расти не будет За тепло переплачиваем в два раза
Падение цен на практически все экспортируемые Россией товары резко уменьшило валютные доходы нашей экономики. ... На установку счетчиков на тепло Москва потратила около 10 млрд руб. Почему же счетчики в итоге оказались никому не нужны...

10:14 26/01/2017 hits 291

Курс рубля расти не будет

12:47 25/01/2017 hits 2236

За тепло переплачиваем в два раза

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Новости политики. События в мире
«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ Крах проекта «Ледяной червь» Сирийская армия не может пробиться к Пальмире
Инаугурационная речь Дональда Трампа произвела эффект разорвавшейся бомбы. ... Стали известны подробности одного из самых секретных военных проектов США.... Сирийская армия продолжает тяжелые бои с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ), которое пере...

11:18 25/01/2017 hits 233

«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ

10:57 23/01/2017 hits 706

Крах проекта «Ледяной червь»

09:01 21/01/2017 hits 3878

Сирийская армия не может пробиться к Пальмире

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Новости Москвы и Подмосковья
Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт
Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ... Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл...

03:18 22/01/2017 hits 333

02:46 04/01/2017 hits 1116

03:51 01/01/2017 hits 1432

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Жительница Омска печатала деньги на принтере В суде Новосибирска котов делили
Сотрудники правоохранительных органов города Омска возбудили уголовное производство в отношении местной жительницы, обви... В Новосибирске мужчина обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, в котором просил разделить двух котов,...

22:13 20/01/2017 hits 1099

Жительница Омска печатала деньги на принтере

15:25 18/01/2017 hits 4118

В суде Новосибирска котов делили

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Интервью
Светлана Ходченкова: «Не верю в приметы и суеверия» Светлана Ходченкова:
«Не верю в приметы и суеверия»
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Евгений Гришковец : «Стараюсь любить родину. Но это непросто...» Евгений Гришковец:
«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
Новости науки и техники
Инкубатор для растений Технология редактирования генома лишит мир гениев Опять эта Нибиру!
На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе произвело фурор устройство, предназначенное для выращивания разной съедобно... Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани... Западный мир взбудоражен книгой американца Дэвида Мида под названием «Планета Х: Пришествие-2017». ...

11:26 26/01/2017 hits 58

Инкубатор для растений

11:26 21/01/2017 hits 404

Технология редактирования генома лишит мир гениев

09:01 19/01/2017 hits 5615

Опять эта Нибиру!

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Новости культуры и искусства
Сын Газманова рвется в телезвезды Джигурда сдал «Россию»
Старшего сына Олега Газманова – Родиона - многие знают. А вот младший решил попробовать себя в роли телеведущего. ... Никита Джигурда раскрыл тайны отечественного ТВ. Эпатажный актер рассказал, сколько ему заплатили за участие в ток-шоу &...

12:14 26/01/2017 hits 54

Сын Газманова рвется в телезвезды

10:05 26/01/2017 hits 148

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
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Новости спорта. За кулисами спорта
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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
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