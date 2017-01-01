Актуальные новости России и мира на одном сайте

Ведущие мировые аналитические центры называют Россию страной с самым сильным социальным неравенством. Практически всем национальным богатством владеет 1% населения.
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