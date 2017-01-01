Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Чьих кровей Илья Муромец?

Чьих кровей Илья Муромец?

Мало было поводов для раздоров между Россией и Украиной, так перед старым Новым годом прибавился еще один - былинный. Теперь не поделили Илью Муромца. «Мир Новостей» разбирался, откуда родом главный русский богатырь и был ли он, как и его сотоварищи, на самом деле.

Общественные и социальные новости
Ж-образная жизнь кончилась трагедией Заставь продавцов богу молиться Травматику хотят запретить
В канун Нового года в подмосковном Королеве сгорел многоквартирный дом, по архитектуре напоминающий букву «Ж»... Минздрав по поручению президента подготовил список спиртосодержащих препаратов, которые скоро будут продавать по рецепту... «Мир Новостей» не раз обращался к теме травматического оружия, так называемой «травматики». Мы п...

11:25 21/01/2017 hits 291

Ж-образная жизнь кончилась трагедией

09:37 20/01/2017 hits 497

Заставь продавцов богу молиться

10:49 19/01/2017 hits 1252

Травматику хотят запретить

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Леонид Слуцкий : «Неверно обвинять Россию во всем негативе, происходящем в мире» Леонид Слуцкий:
«Неверно обвинять Россию во всем негативе, происходящем в мире»

Новости экономики и финансов
Государство решило растратить «заначку» Мошенники легко отберут у вас квартиру
Российский Резервный фонд (РФ) за 2016 год сократился в 3,7 раза, до 972,13 млрд рублей. Об этом на прошлой неделе сообщ... Государство со 2 января значительно упростило регистрацию права собственности на недвижимость. Теперь квартира любого мо...

09:05 20/01/2017 hits 521

Государство решило растратить «заначку»

00:35 16/01/2017 hits 143828

Мошенники легко отберут у вас квартиру

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Новости политики. События в мире
Сирийская армия не может пробиться к Пальмире Лондон намерен сорвать переговоры Трампа с Путиным Трамп - ЦРУ. Кто кого?
Сирийская армия продолжает тяжелые бои с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ), которое пере... Великобритания пытается сорвать подписание пакта Трампа-Путина. Впервые в истории США ЦРУ открыто выступило против новоизбранного президента. Разделаться с Дональдом Трампом решили с п...

09:01 21/01/2017 hits 875

Сирийская армия не может пробиться к Пальмире

10:53 20/01/2017 hits 378

Лондон намерен сорвать переговоры Трампа с Путиным

13:51 18/01/2017 hits 1034

Трамп - ЦРУ. Кто кого?

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Новости Москвы и Подмосковья
Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу В Москве стремительно растет число детей с ожирением В Москве подорожал общественный транспорт
Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ... Неумолимая статистика беспощадна. За текущий год в столице количество детей, страдающих ожирением, увеличилось вшестер... С 1 января частично увеличилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы. При этом, городские вл...

03:18 22/01/2017 hits 36

02:46 04/01/2017 hits 1030

03:51 01/01/2017 hits 1350

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Жительница Омска печатала деньги на принтере В суде Новосибирска котов делили
Сотрудники правоохранительных органов города Омска возбудили уголовное производство в отношении местной жительницы, обви... В Новосибирске мужчина обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, в котором просил разделить двух котов,...

22:13 20/01/2017 hits 425

Жительница Омска печатала деньги на принтере

15:25 18/01/2017 hits 2263

В суде Новосибирска котов делили

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Интервью
Ольга Погодина: «Я готова к вызову!» Ольга Погодина:
«Я готова к вызову!»
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Евгений Гришковец : «Стараюсь любить родину. Но это непросто...» Евгений Гришковец:
«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
Новости науки и техники
Технология редактирования генома лишит мир гениев Опять эта Нибиру! Аномалии Антарктиды
Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани... Западный мир взбудоражен книгой американца Дэвида Мида под названием «Планета Х: Пришествие-2017». ... Загадочный континент Антарктида всегда привлекал исследователей. С момента открытия Антарктиды (27 января 1820 года) мы ...

11:26 21/01/2017 hits 110

Технология редактирования генома лишит мир гениев

09:01 19/01/2017 hits 2938

Опять эта Нибиру!

00:57 15/01/2017 hits 2544

Аномалии Антарктиды

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Новости культуры и искусства
Милош Бикович: «Мне нравится русская искренность!» Катя, Папа и Северный полюс
Милоша Биковича в России узнали по фильму Никиты Михалкова «Солнечный удар». Теперь же сербский актер освоил... - Дети должны расти на книжках! – уверен полярный путешественник, директор ГБУ «Лаборатория путешествий&raqu...

15:35 20/01/2017 hits 207

Милош Бикович: «Мне нравится русская искренность!»

12:34 20/01/2017 hits 265

Катя, Папа и Северный полюс

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Никита Михалков: «Иногда жесткость необходима» Винокур перестал бороться с мамой
Последнее время Никита Михалков много говорил о национальном самосознании детей и о том, что его разрушает.... В семье Владимира Винокура праздник. Маме известного артиста исполнилось 95 лет....

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Никита Михалков: «Иногда жесткость необходима»

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Винокур перестал бороться с мамой

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Новости спорта. За кулисами спорта
Чехи атакуют российский спорт Китай - золотая жила для футболистов
Чехи собрали подписи 170 биатлонистов, в том числе россиян, против допинга. Наши спортсмены поставили подписи, совершенн... Эти китайцы совсем обезумели. Скупают на корню весь цвет мирового футбола. Вот теперь бельгиец Аксель Витсель уехал из &...

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
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После новогодних застолий мечта о похудении для многих становится навязчивой идеей. ... Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках новой антитабачной концепции предложило ряд очередных мер по ... Мы уже привыкли к новым кашам, которые быстро готовятся, а многие из них даже и варить не надо - достаточно залить кипят...

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