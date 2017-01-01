Актуальные новости России и мира на одном сайте

Мало было поводов для раздоров между Россией и Украиной, так перед старым Новым годом прибавился еще один - былинный. Теперь не поделили Илью Муромца. «Мир Новостей» разбирался, откуда родом главный русский богатырь и был ли он, как и его сотоварищи, на самом деле.
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