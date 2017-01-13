Актуальные новости России и мира на одном сайте

К такому выводу пришли чиновники российского Минздрава. В недрах этого ведомства была подготовлена новая версия госпрограммы «Развитие здравоохранения».
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