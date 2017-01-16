Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Нацию спасет вакцинация

Нацию спасет вакцинация

Когда заходит речь о прививках, в первую очередь подразумевают детей. Многие обязательные прививки действительно делаются в детском возрасте. Но... 

Общественные и социальные новости
На депутатов тратят все больше. На ученых - все меньше Страна вымирает все быстрее Жилье за долги: что на весах правосудия?
Минобрнауки решило более чем на треть сократить расходы по программе «Исследования и разработки по приоритетным на... К такому выводу пришли чиновники российского Минздрава. В недрах этого ведомства была подготовлена новая версия госпрогр... В Общественной палате РФ опасаются, что принятие закона об изъятии единственного жилья у должника ударит по социально не...

09:07 02/02/2017 hits 742

На депутатов тратят все больше. На ученых - все меньше

00:39 01/02/2017 hits 5977

Страна вымирает все быстрее

19:15 30/01/2017 hits 2295

Жилье за долги: что на весах правосудия?

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Ольга Ковитиди : «Трамп поучаствует в геополитическом торге» Ольга Ковитиди:
«Трамп поучаствует в геополитическом торге»

Новости экономики и финансов
Банки жиреют, экономика хиреет Молочная сладость - каждому в радость
Центробанк сообщил, что прибыль российских банков в прошлом году достигла 930 млрд рублей, что почти в пять раз больше, ... Ни горький, ни белый, а именно молочный шоколад - самый популярный у российских потребителей. Его выбирают 70% сладкоеже...

09:47 03/02/2017 hits 818

Банки жиреют, экономика хиреет

13:43 30/01/2017 hits 650

Молочная сладость - каждому в радость

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Новости политики. События в мире
Пентагону Трамп не указ? Фийон против Макрона «Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ
Одной из главных целей Белого дома Дональд Трамп объявил уничтожение «радикального исламского терроризма» в ... Выборы главы государства во Франции состоятся в мае. Наиболее вероятным победителем до недавних пор считался бывший прем... Инаугурационная речь Дональда Трампа произвела эффект разорвавшейся бомбы. ...

11:37 02/02/2017 hits 383

Пентагону Трамп не указ?

12:09 01/02/2017 hits 444

Фийон против Макрона

11:18 25/01/2017 hits 701

«Январские тезисы» Трампа: ВЛАСТЬ и ЗАВОДЫ - НАРОДУ

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Новости Москвы и Подмосковья
Попытка правительства Москвы отсудить 187 млн рублей не увенчалась успехом Владельцам московской недвижимости придется раскошелиться Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу
Правительство Москвы продолжает судиться с бывшим арендатором земельного участка в районе Китай-города.  ... В этом году, как заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, налог на кварти... Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ...

18:41 03/02/2017 hits 128

03:39 03/02/2017 hits 378

03:18 22/01/2017 hits 469

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Карточный беспредел Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов
Полиция и банковские аналитики предупреждают об ожидающемся в этом году резком росте краж денег с банковских карт.... В суде Приморского края приняли решение по делу, возбужденному в отношении 32-летней жительницы Уссурийска, незаконно за...

00:35 29/01/2017 hits 1412

Карточный беспредел

13:38 28/01/2017 hits 1060

Жительница Приморья «прописала» в бараке около 10 тысяч мигрантов

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Интервью
Ольга Погодина: «Я готова к вызову!» Ольга Погодина:
«Я готова к вызову!»
Интервью
Анна Ковальчук : «Женщина в погонах - это очень интересно!» Анна Ковальчук:
«Женщина в погонах - это очень интересно!»
Новости науки и техники
Инкубатор для растений Технология редактирования генома лишит мир гениев Опять эта Нибиру!
На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе произвело фурор устройство, предназначенное для выращивания разной съедобно... Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани... Западный мир взбудоражен книгой американца Дэвида Мида под названием «Планета Х: Пришествие-2017». ...

11:26 26/01/2017 hits 649

Инкубатор для растений

11:26 21/01/2017 hits 665

Технология редактирования генома лишит мир гениев

09:01 19/01/2017 hits 6079

Опять эта Нибиру!

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Новости культуры и искусства
Фильм «Притяжение»: Федор Бондарчук рассказал роковой любви героев Накажут ли Норкина?
Старшенбаум и Петров закрутили роман во время съемок и по словам режиссера, своей любовью, они чуть не запороли «П... Корреспондент «Мира Новостей» стал свидетелем нервного срыва телеведущего НТВ Андрея Норкина во время прямог...

21:38 03/02/2017 hits 101

Фильм «Притяжение»: Федор Бондарчук рассказал роковой любви героев

16:32 03/02/2017 hits 2509

Накажут ли Норкина?

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Елена Ксенофонтова: «Я задыхаюсь от несправедливости!» Питт присоединился к «анонимным наркоманам»
Звезда сериалов «Отель Элеон» и «Кухня» рассказала о кошмаре, в который ее жизнь превратил бывши... Брэд Питт посетил собрание «анонимных наркоманов» и на нем откровенно рассказал о своей давней зависимости о...

13:09 03/02/2017 hits 376

Елена Ксенофонтова: «Я задыхаюсь от несправедливости!»

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Питт присоединился к «анонимным наркоманам»

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Новости спорта. За кулисами спорта
Американцам допинг можно, а русским - нет Западные СМИ подсели на допинг
На днях у легкоатлетки Татьяны Лебедевой в самый Татьянин день отобрали две серебряные медали Олимпиады. Будет ли когда-... Хакеры из группы Fancy Bears отправили в немецкий журнал «Шпигель» всю добытую ими информацию о работе антид...

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Западные СМИ подсели на допинг

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Ученые разработали новый способ лечения зубов без пломб Чем опасен глютен и с чем его едят? Сигарета - враг мозга
Ученым из Великобритании удалось совершить невероятный прорыв в области стоматологии. Специалисты изобрели уникальный сп... В последние годы в продаже нередко можно встретить продукты, на упаковках которых написано «без глютена», &l... Недавнее исследование, проведенное по заказу британского правительства, показало, что даже у умеренных курильщиков, кото...

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Актуальные новости России и мира на одном сайте

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