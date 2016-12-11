Актуальные новости России и мира на одном сайте

Российские военные просят защиты в Европейском суде
Сорок шесть офицеров ждут решения Европейского суда по правам человека - Минобороны отказало им в положенных по закону квартирах, сославшись на то, что «денег нет».
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