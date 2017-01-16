Актуальные новости России и мира на одном сайте

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Какая курятина без химии?

Какая курятина без химии?

Сальмонеллы, листерии и повышенное содержание антибиотиков обнаружены в курином мясе в ходе исследования, проведенного Роскачеством.

Общественные и социальные новости
На депутатов тратят все больше. На ученых - все меньше Страна вымирает все быстрее Жилье за долги: что на весах правосудия?
Минобрнауки решило более чем на треть сократить расходы по программе «Исследования и разработки по приоритетным на... К такому выводу пришли чиновники российского Минздрава. В недрах этого ведомства была подготовлена новая версия госпрогр... В Общественной палате РФ опасаются, что принятие закона об изъятии единственного жилья у должника ударит по социально не...

09:07 02/02/2017 hits 1272

На депутатов тратят все больше. На ученых - все меньше

00:39 01/02/2017 hits 9892

Страна вымирает все быстрее

19:15 30/01/2017 hits 2572

Жилье за долги: что на весах правосудия?

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Мнение
Алексей Пушков: «Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата» Алексей Пушков:
«Рекс Тиллерсон обладает замечательными качествами дипломата»
Мнение
Ольга Ковитиди : «Трамп поучаствует в геополитическом торге» Ольга Ковитиди:
«Трамп поучаствует в геополитическом торге»

Новости экономики и финансов
Банки жиреют, экономика хиреет Мошенники легко отберут у вас квартиру - 2
Центробанк сообщил, что прибыль российских банков в прошлом году достигла 930 млрд рублей, что почти в пять раз больше, ... Статья в нашей газете о новых правилах сделок с недвижимостью и последующей госрегистрации («МН», №3 от 10 я...

09:47 03/02/2017 hits 2219

Банки жиреют, экономика хиреет

00:15 02/02/2017 hits 19166

Мошенники легко отберут у вас квартиру - 2

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Новости политики. События в мире
Игорь Шатров: «Минск постоянно испытывает на прочность отношения с Россией» До конца света осталось 2,5 минуты? Пентагону Трамп не указ?
Эксперты в области российско-белорусских отношений не исключают появления полноценной границы между Россией и Белоруссие... На днях физики-ядерщики США сообщили, что «часы судного дня» приблизились к полуночи. А это значит, что мир ... Одной из главных целей Белого дома Дональд Трамп объявил уничтожение «радикального исламского терроризма» в ...

17:58 04/02/2017 hits 516

Игорь Шатров: «Минск постоянно испытывает на прочность отношения с Россией»

13:21 04/02/2017 hits 592

До конца света осталось 2,5 минуты?

11:37 02/02/2017 hits 707

Пентагону Трамп не указ?

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Новости Москвы и Подмосковья
Водителям, не пропустившим пешеходов, приходят «письма счастья» Владельцам московской недвижимости придется раскошелиться Мигранты освоят жизнь в Москве по комиксу
Извещения о необходимости выплатить штраф за то, что не пропустили пешеходов на «зебре», уже получили почт... В этом году, как заявил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, налог на кварти... Оригинальное руководство в стиле русского народного фольклора придумали власти российской столицы в помощь мигрантам. ...

02:27 05/02/2017 hits 354

03:39 03/02/2017 hits 653

03:18 22/01/2017 hits 494

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Криминальные новости. Чрезвычайные происшествия
Ульяновский каннибал, съевший собутыльника, получил срок Карточный беспредел
Ульяновский суд поставил точку в истории ужасного преступления, которое потрясло город. «Новоульяновский каннибал&... Полиция и банковские аналитики предупреждают об ожидающемся в этом году резком росте краж денег с банковских карт....

07:36 04/02/2017 hits 658

Ульяновский каннибал, съевший собутыльника, получил срок

00:35 29/01/2017 hits 1633

Карточный беспредел

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Интервью
Марк Тишман: «После эфиров даже лучше пою!» Марк Тишман:
«После эфиров даже лучше пою!»
Интервью
Евгений Гришковец : «Стараюсь любить родину. Но это непросто...» Евгений Гришковец:
«Стараюсь любить родину. Но это непросто...»
Новости науки и техники
Приборы, без которых нам не жить Инкубатор для растений Технология редактирования генома лишит мир гениев
Производители домашней техники, кажется, всерьез озаботились тем, чтобы покупатели окончательно перестали учиться, думат... На выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе произвело фурор устройство, предназначенное для выращивания разной съедобно... Достижения в генной инженерии могут избавить людей от рака, однако при этом человечество лишится гениев, сообщает издани...

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Инкубатор для растений

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Технология редактирования генома лишит мир гениев

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Новости культуры и искусства
«Дом-2» кует миллионеров Сериал «Адаптация»... пройдет адаптацию на канале ТНТ
Стало известно, сколько получают участники скандального телепроекта, а также его ведущие.... В Москве, в Центре документального кино, прошла презентация трех премьерных серий комедийного сериала «Адаптация&r...

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«Дом-2» кует миллионеров

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Сериал «Адаптация»... пройдет адаптацию на канале ТНТ

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Новости шоу бизнеса. Откровения звезд
Вячеслав Малежик: «Пугачева устроила мою судьбу» Ольга Картункова: «Я билась в истерике, но худела!»
Двести лет цыганка ему жизни нагадала. А стало быть, все самое лучшее по-прежнему впереди. Ведь Вячеславу Малежику испол... Сбросить 68 кг живого веса – вот это подвиг! А вам слабо?

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Вячеслав Малежик: «Пугачева устроила мою судьбу»

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Ольга Картункова: «Я билась в истерике, но худела!»

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Новости спорта. За кулисами спорта
Американцам допинг можно, а русским - нет Западные СМИ подсели на допинг
На днях у легкоатлетки Татьяны Лебедевой в самый Татьянин день отобрали две серебряные медали Олимпиады. Будет ли когда-... Хакеры из группы Fancy Bears отправили в немецкий журнал «Шпигель» всю добытую ими информацию о работе антид...

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Западные СМИ подсели на допинг

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Новости медицины, здравоохранения и здоровья
Ученые разработали новый способ лечения зубов без пломб Чем опасен глютен и с чем его едят? Сигарета - враг мозга
Ученым из Великобритании удалось совершить невероятный прорыв в области стоматологии. Специалисты изобрели уникальный сп... В последние годы в продаже нередко можно встретить продукты, на упаковках которых написано «без глютена», &l... Недавнее исследование, проведенное по заказу британского правительства, показало, что даже у умеренных курильщиков, кото...

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